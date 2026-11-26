България ще се включи в новия заем на Европейския съюз за подкрепа на Украйна в размер на 45 млрд. евро, но ще участва единствено във финансирането на невоенната му част. Това потвърди министър-председателят Румен Радев в четвъртък на срещата на върха в Брюксел.

Европейската финансова схема е разделена на два компонента – 25 млрд. евро за военна помощ и 20 млрд. евро за бюджетна подкрепа. България ще се включи във втория, като настоява средствата да бъдат насочени към районите с българско население в Украйна.

„Никакви средства от България за оръжия, никакви средства за войната в Украйна“, заяви Радев. Той посочи, че в страната живеят над 300 000 етнически българи, които имат нужда от подкрепа за здравеопазване, отопление, електричество и транспорт.

Първоначално България имаше резерви към заема заради необходимостта от ограничаване на публичните разходи. Сега страната променя позицията си, след като Европейската комисия предложи на държавите членки възможност да избират в кои компоненти на финансовата помощ да участват.

Заемът от 45 млрд. евро трябва да покрие около две трети от бюджетния дефицит на Украйна до 2027 г. Предвижда се Киев да не връща главницата, докато Русия не изплати военни репарации. Лихвените разходи се очаква да възлизат на между 2 и 2,5 млрд. евро годишно и да бъдат поети от държавите членки.

Решението на България идва на фона на засилващия се натиск върху Словакия, Унгария и Чехия да подкрепят европейския заем. Трите държави продължават да се противопоставят на участието във финансирането и вече са освободени от ангажименти по предходната кредитна линия от 90 млрд. евро.

Предложението за разделяне на заема на военна и невоенна част беше представено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според Euronews този подход цели да осигури подкрепата на всички 27 държави членки.