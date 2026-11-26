Животновъдът от Драма, който уби 24-годишния си български кум и го зарови в нива, заявил, че са имали сексуална връзка и българинът постоянно му е искал пари, съобщава гръцкото издание Proto Thema.

Младият мъж беше в неизвестност от миналата събота (21 ноември), а днес животновъдът, който е и негов работодател е направил самопризнания за убийството и е посочил на полицаите нивата, където е заровил тялото.

Според изданието 50-годишният грък от Перитори заявил, че е имал сексуална връзка с младия мъж, който постоянно му е искал пари, затова го е убил. Двамата мъже са били и кумове, тъй като животновъдът е кръстил двете деца на българина.

По случая е задържан и 23-годишният племенник на 50-годишния, който е обвинен в съучастие, тъй като чичо му го е помолил да отиде в Като Неврокопи, където бил оставил микробуса на жертвата, и да го превози оттам до Перитори. Дали племенникът е знаел за убийството, не е изяснено и е предмет на предварителното разследване.

Убил го е и го е заровил в нива

Жестокото убийство е станало в събота (21 ноември), след като извършителят е убил работника си, превозил е тялото до земеделски район, използвайки автомобила на жертвата, и го е заровил. Веднага след това е закарал автомобила на жертвата и го е паркирал на мястото, където в крайна сметка беше открит от властите.

Още от първия момент на изчезването разследванията на полицаите са били съсредоточени върху 50-годишния работодател, тъй като българинът е отишъл в района, за да се срещне с него. Младият мъж е посещавал често Като Неврокопи, където е поемал различни дребни работи.

Вечерта на 21 ноември мобилният му телефон е бил изключен и оттогава не е имало връзка с него.

Предварителното разследване по случая се води от Отдела за борба и разкриване на престъпления в Драма.

Срещу двамата задържани се образува преписка за умишлено убийство и нарушение на законодателството за оръжията, според случая, като 23-годишният е изправен и пред допълнителното обвинение за съучастие.