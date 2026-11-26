Понякога истинската сила не се измерва с големи мащаби, а с чисто сърце и смелост да подадеш ръка точно там, където най-много боли и най-силно се надяват. Ученикът от Търговска гимназия – Бургас Мартин Пейчев показа на всички нас какво значи да бъдеш човек с будна съвест и голяма душа. Благодарение на неговия жест, в „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД вече има жизненоважна апаратура и консумативи за непрекъсната аспирация: четири броя секретосъбирателни съдове по 4 л, вакуумен регулатор – 1000 mbar, за непрекъсната аспирация, предпазен (секретосъбирателен) съд за вакуумни регулатори EasySAFE PLUS, мъжки жак за вакуум по DIN стандарт, 20 метра силиконов шлаух 7 x 13 мм

„Зад тези технически наименования стои нещо безценно – по-сигурна грижа, облекчение и шанс за живот за нашите пациенти в най-тежките им часове.

В свят, в който младите хора често бързат напред, Мартин спря, вслуша се в сърцето си и даде част от себе си за кауза, която носи надежда. Поклон пред неговата доброта, зрелост и съпричастност! От сърце благодарим на Мартин Пейчев – от името на целия екип на КОЦ – Бургас и най-вече от името на хората, които всеки ден се борят за своето здраве и утрешен ден. Бъди здрав, сбъдвай мечтите си и никога не губи тази светлина в себе си!“, обявиха от екипа на КОЦ-Бургас.

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