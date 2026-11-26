Административният съд-Варна съобщи, че е спряно предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество, с влязъл в сила съдебен акт.

Мотивите на съда са, че последиците от незабавното прекратяване на упражняването на пълномощията на кмета на Общината надхвърлят неговата лична правна сфера.

На практика това засяга и правната сфера на гражданите, които са го избрали на този пост.

Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на упражняването на мандат, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на позицията на комисията.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.