Апелативният съд в Бургас потвърди постоянния арест на двама мъже, обвиняеми по дело за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Определението на съда е окончателно, съобщиха от институцията.

При сбиване между две групи на 13 септември бяха ранени още четирима души. По данни на МВР конфликтът, възникнал в частен дом, е прераснал в сбиване и намушкване с нож. По първоначални данни повод за скандала са били стари спорове и жалби, свързани с коне. Загиналият мъж е издъхнал в линейка на път за болница в Бургас.





Според обвинението двамата задържани са действали в съучастие и са причинили смъртта на мъжа чрез удари с нож в областта на белите дробове. За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода. Апелативните съдии са приели, че събраните до момента доказателства са достатъчни за обосновано предположение за съпричастността на двамата към престъплението. Според съда съществува реална опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление.





При преценката си съдът е отчел тежестта на обвинението, пътуванията на двамата в чужбина, както и продължителния конфликт между семействата на пострадалия и обвиняемите. В определението се посочва още, че при инцидента е имало преследване на пострадалия и негови близки до дома им, разрушаване на имущество и наранявания на други членове на семейството.

При първото разглеждане на мерките за неотклонение на задържаните защитата поиска по-леки и заяви, че обвиняемите са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. Предстои извършването на ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери.