Бургаският окръжен съд освободи преди малко под домашен арест трима от четиримата обвиняеми по аферата ВиК. Решението беше обявено в 22:30 часа, след заседание, продължило близо 6 часа и половина и белязано от неочаквана авария в електропреносната мрежа, която наложи заседателната зала да бъде преместена от втория на третия етаж на съдебната палата, разполагащ с отделен кръг на електроразпределение.

Задържаните – Цветан Мирчев, вече бивш директор на „Водоснабдяване и канализация" – Бургас, Методи Смилов, ексначалник на отдел „Продажби и фирмен контрол" във водоснабдителното дружество, и Данаил Динев, техническо лице – бяха арестувани преди ден при специализирана акция на ГДБОП в Бургас. Четвъртият обвиняем, Христо Широков, областен лидер на партия ДПС в Бургас и общински съветник, впоследствие сам се предаде в полицията. Съдът ще реши утре дали той ще остане в ареста.

Такса спокойствие по морето от ВиК-Бургас: Хотели плащали до 30 хил. лева, ето как и кой е в схемата

По-рано зам.-административният ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас Мирослав Илиев обяви, че десетки хотели по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат хиляди левове под формата на т.нар. „такса спокойствие", за да избегнат системни проверки, допълнителни начисления за вода и заплахата от спиране на водоснабдяването.

Четиримата обвиняеми са привлечени за участие в схема, при която били манипулирани устройства за отчитане на водата в хотели. По данни на прокуратурата участниците в групата поставяли технически средства върху водомерите, така че отчетеното потребление да е значително по-ниско от реално използваната вода. Именно тази разлика между действителното и отчетеното потребление се е превръщала в основание за събиране на пари в брой от собственици и управители на хотели.

Според Илиев схемата вероятно е засегнала между 30 и 50 хотела, а проверяващите продължават разпитите на собственици и управители, за да установят пълния ѝ обхват. „Таксата спокойствие" е варирала между 10 и 30 хиляди лева за обект, в зависимост от мащаба на хотела, капацитета му и броя на туристите, като плащанията в различни случаи са били месечни или еднократни за целия сезон.

При отказ от плащане следвали проверки на техническите средства, установяване на нарушения и съставяне на протоколи, а при неплащане – спиране на водата. „Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването", коментира прокурор Мирослав Илиев.

Основната част от проверяваните обекти се намират в община Несебър – в Слънчев бряг и Равда, но разследващите не изключват да бъдат открити и други засегнати хотели по Черноморието.

Самоотводи - пет на брой

Разследването продължава, като предстои събиране на допълнителни доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата уточняват, че е рано да се говори за конкретни наказания, тъй като производството е в начален етап. Пред BurgasInfo прокурор Илиев съобщи, че до момента четирима прокурори от Бургас са си направили самоотвод по случая. Репортерска проверка установи, че към тях се присъединява и пети – прокурор Иван Кирков.