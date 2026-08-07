8 мигранти са заловени на граничния пункт „Капитан Петко войвода“ в петък сутринта. Те били укрити в тайник на микробус, изграден в задната част на товарното помещение.



Нелегалните мигранти са иракски граждани. Те са задържани, заедно с шофьора на буса, в ГПУ-Ново село, където са образувани бързи производства под наблюдението Районна прокуратура-Хасково.

Микробусът, влизащ от Гърция в България, е с шведски регистрационен номер и бил управляван от 31-годишен литовски гражданин. Той е привлечен като обвиняем. Мъжът вече има условна присъда за това, че през май отново превозвал незаконно чужди граждани през същия граничен преход.

На задържаните мигранти също са повдигнати обвинения. Ще им бъдат наложени принудителни административни мерки и връщане до страната на произход, както и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз.