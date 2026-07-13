Много адреналин и силно българско участие белязаха финалните серии на Световното първенство по джет ски – JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026, което се проведе в акваторията на плаж Didi Beach в бургаския квартал „Сарафово“.

Най-големият успех за българския отбор дойде от Йордан Николов, който спечели първата шампионска титла за България в надпреварата. Той демонстрира пълно превъзходство в класа на серийните джетове, като записа три победи в трите състезателни гонки и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Много близо до медалите беше и Ива Найденова. Българската състезателка водеше оспорвана битка за второто място при жените, но инцидент в последния завой преди финала я лиши от възможността да завърши на подиума в крайното класиране.

Драматичен развой имаше и при представянето на Иван Тенчев. След силно каране в битката за второто място той получи наказание за пропусната шамандура, което го лиши от място сред най-добрите.

Сред най-оспорваните категории бе тази на най-мощните джетове, където унгарецът Джорджи Каза победи тайландския си съперник Касиди Терапратеп и заслужено спечели приза „Крал на джетовете“.

Световното първенство в Бургас събра едни от най-добрите състезатели от различни държави и предложи на хилядите зрители край морето високи скорости по вода и оспорвани битки.

Провеждането на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026 за пореден път утвърди Бургас като домакин на престижни международни спортни форуми и като предпочитана дестинация за водни спортове.