Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да остави без разглеждане предложението да избере нов и. ф. главен прокурор, направено от министъра на правосъдието Андрей Янкулов и да изпрати по компетенция въпроса в Прокурорската колегия на ВСС.

Заседанието днес беше свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Съветът събра кворум и в присъствието на Янкулов, започна съвещанието си.

От Министерството на правосъдието бе съобщено, че искането е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Според него след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Според министър Янкулов правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона, а продължаващото фактическо изпълнение на функциите от негова страна създава сериозна институционална криза.

Към момента България е изправена пред една доста тежка криза на правовата държава, която е породена от обстоятелството, че фактически изпълняващият функциите главен прокурор е на поста си в нарушение на закона, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в началото на заседанието.

Той посочи, че това е и становището на множество съдебни състави от Върховния касационен съд и апелативните съдилища. Ситуация, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима за правова държава, каза министърът.

Според Янкулов прокуратурата като институция е изключително зависима от фигурата на главния прокурор и когато има проблем с него, това се отразява не само върху прокуратурата, а на цялата правосъдна система. Той припомни, че титуляр на поста не може да бъде избран от настоящия състав на ВСС поради това, че е с изтекъл мандат.

"Когато започна да изпълнява функциите, Сарафов даде две ключови заявки. Едната е за вадене на прокуратурата от калта на политиката, месеците след това, според мен, не дадоха такъв резултат. Втората ключова заявка беше пред Пленума за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие. Отново, месеците след това – абсолютно нищо. При така създалата се ситуация, единственото най-адекватно действие е да свикам Пленума на ВСС", посочи министър Янкулов.

След изказването на министъра, тъй като никой от присъстващите на заседанието не искаше да вземе отношение, членът на Съдийската колегия Атанаска Дишева заяви, че щом няма коментари, нека министърът предложи поименно кой да заеме поста и.ф. главен прокурор и да се проведе гласуване.

След това думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, който представи хронология на избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор и посочи, че трябва да се обсъди дали Пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран сега. Според него компетентен орган за определяне на и.ф. главен прокурор е Прокурорската колегия.

Атанаска Дишева заяви, че във всички случаите, когато се е подлагал за обсъждане кой е компетентен орган за определяне на и.ф. председател на ВКС, ВАС и главен прокурор, е поддържала становището, че това е Пленумът на ВСС.

Вероника Имова от Съдийската колегия на ВСС коментира, че колегите ѝ са тези, които имат право да избират изпълняващ функциите административен ръководител. Тя отбеляза, че с говоренето срещу съдебната система и правосъдието се отвлича вниманието на обществото от големите процеси – цени, инфлация. По думите ѝ не може министърът на правосъдието да предлага личност за изпълняващ функциите главен прокурор, а само за титуляр.

Съдия Атанаска Дишева призова Прокурорската колегия да предложи ново лице, което да замести Сарафов като и. ф. главен прокурор.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев призова за гласуване, за да се реши кой е компетентният орган за избор на и. ф. главен прокурор и дали това е Прокурорската колегия.

Прокурор Огнян Дамянов заяви, че Прокурорската колегия трябва да прецени дали е законосъобразно Сарафов да изпълнява функцията главен прокурор, дали той може да продължи да бъде такъв и какви ще са последствията от конституционното дело по казуса. Той призова за законови промени и прецизиране на текстовете касаещи избора на и. ф. главен прокурор.

Съдия Олга Керелска призова Прокурорската колегия да преосмисли своето решение за оставане на Сарафов като и. ф. главен прокурор.

Янкулов коментира преди заседанието на ВСС ситуацията около обвинението срещу българския европейски прокурор и последиците за доверието в съдебната система.

По думите му развитието по този казус представлява сериозен проблем за имиджа на българското правосъдие. Той подчерта, че случаят е сигнал за необходимостта от по-задълбочен анализ на процесите в системата и за по-големи гаранции при подобни назначения.

„Обвинението за българския европрокурор е поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. И това отново ми дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България, една от които ''Осемте джуджета''. Не беше направено достатъчно“, заяви Янкулов, цитиран от Нова.

Той добави, че оттук нататък основната задача на всички институции, ангажирани с управлението на правосъдието, трябва да бъде максимално изясняване на подобни казуси, за да се предотвратят бъдещи скандали и съмнения.

„Колкото и време да е пропуснато, според мен основна задача на всички ангажирани с процеса по управление на правосъдието трябва да бъде максимално изясняване на тези казуси, за да не се получават и други подобни ситуации в бъдеще“, смята Янкулов.

Министърът постави и въпроси за прозрачността на процедурите по подбор и номинации, като отбеляза, че част от участниците в предишни селекции са били включени и в настоящите процедури.

Част от хората, които участваха селекцията на Георгиева, в момента участват в селектирането на новата тройка. На въпрос каква е гаранцията, че сега не се предлагат отново хора, които са минали през едни и същи кръгове, Янкулов отвърна:

„Ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходими стандарти, за да се стигне до избор, който в бъдеще да не дискредитира отново правосъдието, както се случи сега“.

На въпрос дали е запознат с конкретния казус и дали има допълнителни материали по него, Янкулов отговори, че към момента не разполага с нова информация: „Не, не съм запознат с казуса. Нищо не е представено на моето внимание. А както виждате и самото прессъобщение на Европейската прокуратура вчера беше доста пестеливо“.

По отношение на втория процес – все още висящата процедура на европейско ниво – той посочи, че България е подала необходимите кандидатури, но окончателното решение предстои.

„Всичко необходимо и възможно ще бъде направено по преценка на действията досега по тази процедура. И втората процедура, тя към момента все още е висяща, защото не е приключила на ниво европейски институции“, обясни Янкулов.

Запитан дали ще поиска повече информация от Европейската прокуратура относно мотивите за предприетите действия, министърът заяви: „Разбира се, от съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение. Естествено, аз бих искал да разбера тези основания. Дали ще бъде възможно – това е отделна тема“.

Докато пленумът на Висшия съдебен съвет се събра на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, пред сградата на ВСС започна протест с искане за оставката на Сарафов. Той бе организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”. На място имаше и представители на движение БОЕЦ.

Протестиращите призоваха кадровиците „да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов”.