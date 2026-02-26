Поморие ще отбележи 148 години от Освобождението на България от благодарствен молебен. Той ще бъде отслужен в 10.30 ч.в храм „Свето Рождество Богородично“. В 11.00 часа започва общоградското тържество пред паметните плочи на участниците в Освободителната война в центъра на града и издигане на националния флаг на Република България с участието на ХХ Гвардейски отряд.

В празничната програма ще се включат ученици от ПГТ „Алеко Константинов“, ОУ „Христо Ботев“ и СУ „Иван Вазов“, деца от ДГ „Детелина“, ДГ „Веселушко“, Василия Стоянова и Красимир Керкинов – Кеми.