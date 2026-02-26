Ситуационният център на Министерството на външните работи предупреди сънародниците ни в Германия и българите, които планират пътуване във федералната република, за национална стачка на градския транспорт, която ще обхване почти цялата държава в петък и събота.

МВнР информира, че в Германия е обявена на 27 и 28 февруари 2026 г. национална стачка в градския транспорт, като се очаква стачните действия да обхванат почти цялата страна. Планирано е преустановяване на движението на автобусите, трамваите и метрото в части от страната. Железниците и авиокомпанията „Lufthansa“ също планират да преустановят работа.

Очакват се стачни действия в провинциите Райнланд‑Пфалц и Саарланд. За населените места, в които ще се провеждат стачни действия, е планиран алтернативен транспорт, в т.ч. крайградски влакове и автобуси, които ще продължат да се движат.

МВнР препоръчва на българските граждани, които планират да пътуват във вътрешността на Германия в периода 27-28 февруари, да следят информацията за статуса на стачните действия и транспорта на съответните сайтове или мобилни приложения.

При необходимост от съдействие от консулски характер, българските граждани могат да се обръщат към:

Посолството на Република България в Берлин на телефонен номер +49 30 201 0922, а при неотложни случаи в извънработно време на +4917612299190, както и на имейл адрес: Embassy.Berlin@mfa.bg;

Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн на телефонен номер +49 69 509 278 130, а при спешни случаи извън работно време на: + 49 176 624 58 962, както и на имейл адрес: consulgeneral.frankfurt@mfa.bg;

Генерално консулство на Република България в Мюнхен на телефонни номера: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15, а при спешни случаи извън работно време на: +49 172 888 10 56, както и на имейл адрес: Consulate.Munchen@mfa.bg;

Генерално консулство на Република България в Дюселдорф на телефон за спешни случаи в извънработно време: +49 162 2933286 или на имейл адрес: consulate.dusseldorf@mfa.bg;

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде получено и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/germany и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.