От днес ударно върви уведомяване по ВИК-тата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 март. Правителството и по-специално МРРБ има компетенции да не прилага тези повишения в цената, които КЕВР утвърди декември месец. Министър Иван Иванов се вслуша в нашия глас, когато призовахме тези цени да не влизат в сила. Не е нормално там, където има влошено качество на водата, безброй аварии, там да има поскъпване на водата, оплака се председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков в парламентарните кулоари.

Даде и примери за предстоящото увеличение - във ВиК "Кърджали" с над 13,6%, ВиК "Благоевград" - над 12%, ВиК "Велико Търново" с над 8,8%, ВиК "Шумен", където няколко дни градът бил на режим - с над 8% също и други. Николай Нанков, коментира темата за водата пред журналисти в парламента.



През декември миналата година Министерството на регионалното развитие, което се ръководеше от министър Иван Иванов, забрани на държавните ВиК дружества да повишат цената на водата от 1 януари. Забраната дойде ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени за ВиК услугата за отделните населени места, някои от които бяха с драстични повишения от 8 до 14%.



"Българските граждани не заслужават да плащат по-висока цена на водата. Подготвили сме нормативни промени, не виждам мнозинство в този парламент, но те трябва да влезнат в сила, ще ги предложим в следваща легислатура. А именно да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато имаме влошени характеристики на водата, тоест да се плаща пониска цена, тогава когато от чешмите не тече качествена вода. И второ ще призовем служебния кабинет да си влезе във функциите си, да не сменя само областни управители и други държавни структури, а да разпореди на Вик операторите да не повишават водата от 1 март", коментира Нанков.