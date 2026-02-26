Камено се размина от сериозно бедствие след поройните дъждове, които удариха региона тази седмица, а кметът на Общината Жельо Вардунски отново напомни пред журналисти за ролята на системата за ранно оповестяване с датчици, монтирани по дерета и речни корита, която е изиграла ключова роля за предотвратяване на по-сериозни последици. Тя бе инсталирана след големите наводнения в общината през 2017 година след спечелен проект. Вардунски обяви, че са инсталирани датчици на всички невралгични точки.



А само преди ден в два часа полунощ системата се е задействала, когато всички реки и дерета са били на ръба на преливане. Своевременно са алармирани кметовете на населени места в региона, увери кметът на Камено. И подчерта, че извън населените места деретата и коритата не се почистват достатъчно добре.