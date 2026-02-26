С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, се организират духовни беседи с гост-лектори в петте съботи на Великия пост.

Тази година беседите ще се състоят всяка събота на Великия пост от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Бургас.

На 28 февруари /събота/ в 17.00 часа ще бъде първата беседа на доц. д-р Венцислав Каравълчев на тема Неделя Православна – Тържество на Светото Православие.

Доц. д-р Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г. Завършва Богословския факултет на Софийския университет през 1992 г. Специализира в областта на богословието, Църковната история и археология в университетите в Женева, Грегориана в Рим и в Атина. През 1994 – 1995 г. и 2000 – 2002 г. специализира Ислям и християно-мюсюлманските отношения и Мисиология в Бирмингамския университет в Англия. Близо 10 години работи със съпругата си като мисионер към CMS London (Church Mission Society). В периода 2003-2007 г. преподава в Батумската духовна семинария в Грузия. През 2008 – 2011 г. работи в Киев към Института за богословски изследвания „Св. Андрей Първозвани“. От 2017 до 2019 г. е директор на фондация на българския манастир на Света гора – Атон „Св. Георги Зограф“: „Наследство на Зографската света обител“. От 2016 г. е преподавател по Църковна археология, Църковна история и други дисциплини в Богословския факултет към Софийския университет. Към момента е ръководител на магистърска програма „Християнско поклонничество“.