Ситуацията, която наблюдаваме в момента, е наистина пълно безобразие. И ние в този момент ще се намесим. Това заяви пред БНТ Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите, по повод проблемите със завишените сметки за електроенергия.

"Така или иначе Комисията за защита на потребителите следва да се грижи за всички потребители. Но тук трябва да отворя една скоба, че законите и наредбите в областта на регулираните пазари са много специфични и те сменят функцията на секторния регулатор да защитава правата на потребителите, както на секторния регулатор, така и на самите дружества, които имат отношение към клиентите си. Но като цяло тази ситуация, която наблюдаваме в момента, е наистина пълно безобразие. И ние в този момент, така или иначе ще се намесим. Ще се намесим дотолкова, доколкото ще разгледаме наново общите условия на дружествата. Ще видим един потребител как се чувства като клиент на тези дружества", каза председателят на КЗП.

Колячев предупреди, че когато дойдат следващите сметки, то те ще бъдат още по-големи, което пък ще доведе още 6000 жалби. Допълни още, че наистина правата на потребителите са ощетени.

"Цялата отговорност трябва да се понесе на първо място от електроразпределителните предприятия. Те трябва да си свършат работата. Защото те първо по закон, както е уредено, трябва да разгледат всеки един. Потребителят следва да зададе своята жалба към електроразпределителното конкретно предприятие. Електроразпределителното конкретно предприятие има срок, в повечето случаи от един месец, в който трябва да му разгледа жалбата. И ако не се установи, че има някакъв проблем, то потребителят може да сезира и КЕВР по същия казус. Тоест трябва един потребител да извърви изключително дълъг период от време, за да чуе накрая дали неговите права като потребител са защитени", каза Колячев.

Председателят на КЗП добави още, че ако има грешка, електроразпределителното предприятие връща автоматично парите на потребителя.