Община Бургас връчи Вторите годишни награди в сферата на туризма. Церемонията се проведе в Гранд хотел и СПА Приморец и събра на едно място представители на различни направления в туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори. Основна цел на наградите е да подкрепи всички, които полагат усилия, за да превърнат Бургас в по-атрактивна и желана туристическа дестинация.

Събитието уважиха областният управител Добромир Гюлев, кметът на Община Бургас Димитър Николов, заместник-кметовете, общински съветници.

„Благодаря, че правите Бургас по-красив, по-търсен, по-апетитен и по-желан град. Тази година сме ви приготвили много предизвикателства, интересна културна и спортна програма. Преди бяхме малко скептични, но културните и спортни събития извън прекия туристически сезон започнаха да оказват своето влияние, вече се виждат техните ползи и ефект. Нашата идея е да увеличим събитията извън сезона, защото той така или иначе е изпъстрен с доста интересни събития“, коментира в приветствието си към номинираните кметът Димитър Николов.

Той допълни, че първото голямо събитие, което ще позволи сезонът в Бургас да започне по-рано е колоездачната обиколка Джиро д’Италия. „Бургас е ключов център на обиколката, има големи предизвикателства към нас. За първи път ние ще бъдем домакин на толкова търсено и гледано събитие от световен мащаб. Ще има доста гости, които вие ще посрещнете перфектно, убеден съм“, заяви Николов и допълни, че през годината са предвидени и много събития, които ще подкрепят кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа.

Тази година наградите бяха в няколко категории: „Хотели и места за настаняване ( на база внесен туристически данък), „Meet and eat“ (ключови локации за срещи, кафе и хранене), „Заведения и ресторанти“, „Туроператор“, „Дигитализация в туризма“ и пр.