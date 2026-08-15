Цените на горивата продължават да се покачват, като дизелът е начело. Цената на това гориво надхвърли 1,82 евро за литър, като по този начин отбелязва месец и половина на последователни повишения, докато бензинът премина прага от 1,70 евро, според последните данни от петролния бюлетин на Европейския съюз (ЕС), пише испанският El País. Поскъпването на дизела доведе до това, че през септември ще бъде активирана защитната клауза на антикризисния щит, за да се увеличи данъчната отстъпка за това гориво до 20 цента на литър, спрямо първоначално предвидените 5 цента. Мярката се прилага, тъй като цената на дизеловото гориво се е повишила с повече от 15% на годишна база, докато бензинът ще следва установения график, тъй като цената му е нараснала с 7,3% на годишна база. Консултираните експерти приписват тази разлика в динамиката на цените на по-голямото търсене на дизел в Испания, но преди всичко на напрежението на енергийните пазари, предизвикано от войните в Украйна и Иран.

Гонсало Ескрибано, главен изследовател и директор на Програмата за енергетика и климат към Кралския институт "Елкано", посочва, че един от основните фактори е "успехът на кампанията с украински дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи". Този понеделник един от тези безпилотни летателни апарати удари нефтопреработвателния завод "ТАНЕКО" на "Татнефт" в региона Тартастани, на около 800 километра от Москва, и отне живота на 13 души. Размерът на съоръжението помага да се разбере значимостта на атаката: през 2024 г. този завод е преработил 17 милиона тона суров нефт, включително 2,7 милиона тона бензин и 8,5 милиона тона дизелово гориво. През юни друг безпилотен летателен апарат атакува най-големия нефтопреработвателен завод в Москва, собственост на „Газпром“, който произвежда повече от една трета от горивото, което се консумира в руската столица.

Тези атаки, отбелязва Ескрибано, "напрегнат международните пазари, като засягат особено дизела", тъй като "Русия е загубила рафиниращ и експортен капацитет". Освен това през юли Москва реши да удължи забраната за износ на бензин и дизел до края на годината, "което ще повиши цената на горивата", според експерта.

През юли Русия е изнесла петрол и нефтопродукти на стойност 13 760 милиона долара,

което представлява почти 2 000 милиона по-малко в сравнение с юни, според месечния пазарен доклад на Международната енергийна агенция, публикуван тази седмица.

Към войната между Русия и Украйна се добавя и конфликтът между САЩ и Иран, който започна на 28 февруари и беше катализатор за покачването на цените. Ескрибано подчертава, че "блокирането на Ормузкия проток води до това, че износът на рафинирани продукти от страните от Персийския залив остава парализиран". Освен това се извършват атаки срещу други рафинерии в страните от този регион. Миналата седмица йеменските хути, подкрепяни от Иран, нанесоха щети на рафинерията в Джазан, собственост на Saudi Aramco, в югозападната част на Саудитска Арабия. Този обект преработва 400 000 барела петрол дневно и произвежда бензин и дизел.

Този международен контекст се отразява неравномерно върху цената на горивата. Разликата от над десет цента между дизела и бензина прави пълненето на резервоара с едното или другото гориво с почти седем евро по-скъпо. Така пълното зареждане на среден резервоар от 55 литра дизел е струвало 100,15 евро в периода от 3 до 10 август (последната седмица от петролния бюлетин), докато зареждането с бензин е струвало 93,61 евро.

Към тези напрежения в предлагането се добавя и увеличение на търсенето. Инес Карденал, говорител на Асоциацията на горивната промишленост в Испания (AICE) – браншовата организация на сектора, посочва, че "се консумира повече дизел, отколкото бензин", поради което тези напрежения в предлагането "водят до това цената на това гориво да бъде по-висока от тази на бензина".

Тази разлика в потреблението се дължи на много по-честото използване на дизелово гориво в определени професионални сектори. Карденал посочва, че един от основните фактори "е автомобилният транспорт". А месец август съвпада с един от пиковете на частните пътувания през лятото, поради началото или края на ваканциите на много граждани.