Испански изтребител F-18, изпълняващ мисия по охрана на въздушното пространство на НАТО, е свалил дрон, нарушил границите на Румъния.

Инцидентът е станал в 5:01 часа местно време, след като дронът е пресякъл румънската граница от територията на Молдова. Отломките от апарата са паднали в необитаем район в окръг Галац, като няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Този случай е поредният от интензивната серия инциденти с безпилотни апарати в румънското въздушно пространство и териториални води през 2026 година, които поставят на изпитание сигурността на НАТО в региона.

Само преди два дни два дрона се разбиха в северната ни съседка. Единият е бил руски атакуващ дрон тип "Геран-2" се разби в гориста местност в окръг Тулча, след като е прелетял на твърде ниска височина, за да бъде засечен от радарите. Румънските сили унищожиха два дрона тип "Гербера" миналата седмица, забелязани в икономическата зона на страната в Черно море, в близост до стратегическия газов проект "Нептун Дийп".