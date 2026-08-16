16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив.

Началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов каза на брифинг, че след предварително планирана и утвърдена спецакция се е пристъпило към проверка на помещения. Открити са различни видове предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. На място са установени 18 души, всички са задържани. Сред тях няма малолетни. По случая е започнато разследване.

Разбито е свърталището на групата.

На мястото има нацистки символи и фашистки знаци. Към момента не се съобщава каква е конкретната съпричастност на всеки от задържаните, както и колко от тях са малолетни или непълнолетни.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По-късно Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма и непълнолетни.

Акцията се провежда в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

Служители на полицията отвеждат посетители на клуба към Второ РУ за снемане на обяснения.

По информация на NOVA адвокат на задържаните е опитал да осуети влизането. Става дума за Стоян Мемцов.