Велислава Делчева взе участие на дискусията “Визия: Образование, с което България изпреварва, а не догонва“, която се състоя в парламента по инициатива на председателя на ПГ на “Продължаваме промяната“ Николай Денков.

По време на дискусията Делчева каза, че получава сигнали от родители за начина, по който се оценяват знанията и уменията на учениците.

Жалбоподателите изискват повече внимание към разбирането, практическото прилагане на знанията и развитието на уменията, а не само към произвеждането на информация, посочи общественият защитник.

Делчева добави, че според родителите повече учебен материал не означава автоматично по-качествено образование. Омбудсманът подчерта, че детето има нужда от време за четене, творчество, общуване, сън и почивка, за да бъде качествено обучението му.

“Образованието трябва да се адаптира към навлизането на изкуствения интелект (ИИ). Родителите казват, че е много важно да намерим правилния баланс - технологиите трябва да бъдат полезен инструмент, без да заместват усилията на ученика и способността му сам да достига до решения”, каза още общественият защитник.

Делчева коментира, че дебатът за образованието и развитието на децата не трябва да оставя учителите на заден план. Като важни тя посочи намаляването на административната натовареност, повишаването на възможностите за квалификация и използването на съвременни методи за преподаване.

Според омбудсмана е важно да се обърне внимание и на връзката между училището и семейството.

“Образованието в България не трябва да догонва, а да създава бъдещето на България”, каза Делчева.