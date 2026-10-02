Тежък пътен инцидент с участието на три автомобила е станал на автомагистрала „Тракия“. Катастрофата е възникнала малко преди отбивката за Цалапица, в платното за движение в посока Пловдив.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ и полицията – две линейки и един патрулен автомобил. Към момента няма данни за пострадали хора при сблъсъка.

Заради катастрофата движението в района е силно затруднено. Образувало се е огромно задръстване в посока Пловдив, което започва от района на Мало Конаре и достига до отбивката за Цалапица. Колоната от автомобили е с дължина от около 10 километра.