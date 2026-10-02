Детска болница „Света Анастасия" в Бургас отбеляза нов важен етап в развитието си, след като изписа първия си хоспитализиран пациент. Новината беше съобщена от кмета на Бургас Димитър Николов в личния му профил в социалната мрежа Facebook.

„След толкова работа, усилия и вяра, стотици профилактични прегледи, Детска болница „Света Анастасия" вече изписа първия хоспитализиран пациент!", написа кметът.

Николов опррави и лично послание към бургаските семейства: „Пожелавам си децата да нямат нужда от болница. Но ако се наложи - да имат истинска грижа, близо до дома." По думите му именно с тази цел е осигурено всичко необходимо за функционирането на лечебното заведение – лекари, медицински сестри, оборудване на световно ниво и среда, създадена специално с мисъл за най-малките пациенти.

Кметът отправи и благодарност към целия екип на болницата: „Надявам се всички да се отнасят към вас с уважение, защото знам с какво вълнение, професионализъм и любов приехте тази работа, тази наша обща мисия." Той завърши поста си с пожелание за здраве към всички деца и семейства, допълвайки: „Защото знам - когато боледува едно дете, боледува цялото семейство."

Детска болница „Света Анастасия" получи разрешение за извършване на лечебна дейност на 29 юли тази година – момент, определен тогава от кмета като „един от най-щастливите дни" в работата му. Лечебното заведение стартира дейността си поетапно, като първо бяха организирани безплатни профилактични прегледи със свободен достъп за децата от региона, с цел пациентите да се запознаят с екипа от специалисти и да бъде скринирано здравето им. Болницата разполага с 26 отделни структури, сред които педиатрия с профилни специалности, детска хирургия, детска анестезиология и реанимация, както и спешно отделение. Директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков заявяваше още тогава оптимистична прогноза, че хоспитализация на пациенти може да започне в рамките на около 10 дни след сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса – прогноза, която очевидно вече се е сбъднала с изписването на първия настанен в болницата пациент.

Болницата поддържа и собствен сайт с подробна информация на адрес kidshospitalburgas.bg, а записвания за прегледи и консултации могат да се правят на телефони 056/599 820 (вътрешни 21, 22, 23) за регистратура, и 056/599 825 за дежурен кабинет извън работно време.