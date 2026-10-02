Мащабна съвместна операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура, доведе до неутрализирането на организирана престъпна група за трафик на мигранти. При акцият са задържани общо 22 лица, основно сирийски граждани.

Наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинения на седем от тях, сред които са лидерът на групата и основните му помагачи. Пет от обвиняемите са задържани по време на операцията, един вече се намира в ареста по предишно производство на МВР, а седмият е привлечен към отговорност задочно, тъй като е координирал част от дейността от чужбина.

В реализацията са участвали 140 служители на МВР. Извършени са процесуално-следствени действия на шест ключови адреса в столицата, четири от които са използвани като квартири за настаняване на мигранти. Според директора на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, групата е наблюдавана в продължение на няколко месеца. Престъпната мрежа е действала през пролетта и лятото на тази година, като в разследването са обединени 10 отделни досъдебни производства.

Разследването показва, че групата е разполагала с прецизно разпределени роли. Те са включвали транспортна логистика за осигуряване на превоз през страната, както и организиране на квартири, пренощуване и изхранване. Третото направление е било логистична поддръжка за трафик извън България – мигрантите от Азия са насочвани основно към Румъния, а тези от Африка към Сърбия.

Цената на незаконната услуга е варирала според условията и риска. По-ниските тарифи са важали при преминаване през „зелена граница“, криене в горите и липса на допълнителни удобства. По-високите цени са изисквани при превоз в специално изградени тайници на автомобили, настаняване в комфортни квартири и осигурена храна. Във формирането на сумата значение са имали също националността и платежоспособността на мигрантите, които са били предимно от Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Мароко и Тунис.

На претърсените адреси са открити доказателства за разплащания, както и мигранти, подготвени за извеждане от страната. Установено е, че част от тях вече са разполагали с документи за статут на бежанци, но са чакали транспорт. Главен комисар Златанов посочи, че същите лица са засичани неколкократно през последните два месеца при опити да напуснат страната нелегално през Дунав мост при Русе или при Видин.

С приключването на тази операция МВР отчита неутрализирането на общо 20 организирани престъпни групи за трафик на мигранти през последната година и половина.