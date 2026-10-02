Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва от днес проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Инспекторите ще следят реалните продажни цени и търговските практики, съобщиха от комисията.

При проверките ще бъдат събирани данни и за доставните цени, а актуалните стойности ще бъдат сравнявани с тези към определени предходни дати.



В КЗП системно постъпват жалби от потребители за повишаване на цените на основни хранителни продукти. В момента комисията работи по около 12 000 сигнала и жалби в различни сектори, свързани както със стоки, така и с услуги.



Проверките в търговските вериги ще се извършват по групи продукти. Първоначално инспекторите ще се съсредоточат върху млечните продукти, плодовете и зеленчуците, както и върху други храни, за които най-често постъпват сигнали.



При установено увеличение на продажната цена КЗП ще проверява дали то е икономически обосновано. При констатирани нарушения комисията ще предприема предвидените в закона действия. Целта е да бъдат установени причините за движението на цените и потребителите да бъдат защитени от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения.

До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които обхванаха 200 бензиностанции в страната.



От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, включително услуги, за които потребителите сигнализират за постоянно повишаване на цените.



