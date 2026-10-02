България ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти. От 4 до 11 октомври 2026 г. в Бургас ще се проведе Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалните европейски плейофи, които дават възможност на най-добрите състезатели до 12 и до 14 години да се класират директно за Junior Orange Bowl в Маями.

Турнирът се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас и е част от официалния път към Junior Orange Bowl 2026 за състезатели от европейски федерации, членуващи в Tennis Europe. Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в Парк „Езеро" в Бургас, на 10 клей корта, в четири категории – момчета до 12 г., момичета до 12 г., момчета до 14 г. и момичета до 14 г.

Пътят към Маями минава през Бургас, а без доброволци задачата никак няма да бъде лесна.

Позициите на доброволците, които са необходими са следните:

- 3 доброволци, които да помагат на директора на турнира.

- 3 доброволци за зам.-директора на турнира

- 10 доброволеца за кортовете

- по 1 доброволец, който да се грижи за достъпа до конната база, пясъчните фигури и батутите и мястото за катерене, които са в морската градина.

Повече подробности можете да научите на платформата ihelp

