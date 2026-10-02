С рожден ден съвпадна изписването на първия пациент на Детската болница "Света Анастасия" - 10-годишната Пламена. Момиченцето посрещна празника си в Клиниката по педиатрия заедно с част от екипа, който се грижи за нея - нейният лекуващ лекар д-р Христо Найденов, детски гастроентеролог, д-р Даниел Желев, педиатър и д-р Мариета Динева, както и медицинската сестра Фатме Ахмед и здравния асистент Християна Пейчева.

Рано сутринта на празника екипът изненада малката пациентка с подаръци, сред които и нещо специално - "Дървото на живота", за което да се грижи у дома. По време на престоя си в болницата за детето се грижеха още детският гастроентеролог доц. Петьо Хаджийски, детският кардиолог д-р Дима Златева, педиатърът д-р Мария Минчева, младите попълнения на екипа ни - д-р Виолета Иванова и д-р Люляна Гинева. Малката пациентка бе посрещната от старшата сестра на отделението Мария Дамянова.

Договорът на МБАЛДБ "Света Анастасия" със Здравно-осигурителната каса беше последната крачка, която трябваше да бъде извървяна, за да може Детската болница в Бургас да започне прием на пациенти.

"Възхитена съм от вниманието и отношението на всички в болницата. Усмихнати хора, дружелюбна среда, която те кара да се чувстваш спокоен и на правилното място. Благодаря на екипа в отделението, който се погрижи толкова добре за моето дете", сподели майката на Пламена.

Дъщеря й е едно от хилядите децата, преминали през профилактичните прегледи, които Болницата проведе през август и септември. След преглед при детския гастроентеролог д-р Христо Найденов момиченцето е насочено за планова хоспитализация.

По време на престоя си в Болницата Пламена, както и всяко дете можеше да избира между залата за игри или стаята за обучение, между книгите и играчките. Родителите/придружителите на пациентите на МБАЛДБ „Св. Анастасия“/ също могат да бъдат спокойни в пространствата, предназначени за тях, до своите деца по време на целия им престой.

За контакти с болницата може да се обадите на Централна регистратура на тел. 056/599820 (21, 22, 23). След края на работния ден там – информация за консултация и прием може да бъде получена на телефона на дежурния кабинет 056/599825