838 лишени от свобода от всички затвори ще прекрачат прага на класните стаи през новата учебна година. Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници (бъдещи абитуриенти). Това показват справките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 15 септември т.г. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Във всеки затвор, съгласно нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката (МОН), са разкрити и функционират училища или филиали към тях. Плановете и програмите, по които протича обучението в местата за лишаване от свобода, съответстват на държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от МОН.

В начален етап на обучение през учебната 2026/2027 ще бъдат включени 176 ученици, желаещите да придобият основно образование са 305, а записаните за придобиване на средно образование са 357 лишени от свобода.

Традиционно, най-голям е броят на учениците в затворите в Стара Загора – 186, в София – 170 и във Враца – 107. В затвора в Сливен ще бъдат включени в учебна дейност 61 лишени от свобода жени, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 11. Според изискванията, настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение.

Дни преди първия звънец министърът на правосъдието Николай Найденов посети училището към затвора в Ловеч и пожела на учителския състав спорна учебна година и отличен успех на възпитаниците. В СУ „Димитър Митев“ са записани 78 лишени от свобода, но с филиалите към училището, които са към затворите в Плевен и Белене, общо стават 140.

Наред със задължителните общообразователни предмети, лишените от свобода могат да се обучават и по различни специалности. Сред най-предпочитаните са тези, които дават шанс за бърза и пълноценна реализация и ресоциализация след освобождаването от затвора. Например, затворът в София обучава затворници, които искат да бъдат шлосери, във Враца - озеленители, в Сливен желаната професия е шивач.

В Ловеч осъдените се обучават за електромонтьори и технолози в машиностроенето.