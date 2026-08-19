България спечели домакинството на ХХV Международна олимпиада по география (iGeo), а през лятото на 2029 г. Бургас ще посрещне най-добрите млади географи от цял свят.

Страната ни бе избрана за домакин на най-голямото международно състезание по география по време на сесия на Международния географски съюз в Истанбул, Турция. Бургас се пребори с конкуренцията на Порто Сегуро, Бразилия, и Никозия, Кипър, след таен вот на Изпълнителния комитет на Международната олимпиада по география.

Кандидатурата на Бургас бе официално внесена в началото на 2026 г. и е резултат от съвместната работа на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Община Бургас, Министерството на образованието и науката, Филиала на СУ в Бургас и Националното сдружение на олимпийските отбори по природни науки.

Инициативата за домакинството е на ръководителите на българския национален отбор по география доц. Димитър Желев и доц. Калоян Цветков. За Бургас домакинството е поредно признание за развитието на града като национален и международен център за образование, наука и работа с талантливи млади хора.

„Бургас отново доказва, че може да бъде домакин на събития от световен мащаб. За нас е чест да посрещнем в града най-добрите млади географи от десетки държави. Това е признание не само за Бургас, но и за България, за нашите учени, учители и ученици, които през годините доказаха, че страната ни има силни традиции и високи постижения в географията. Ще направим така, че през 2029 г. участниците да открият не само красотата на Бургас и Черноморието, но и един модерен, образователен и гостоприемен град“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Домакинството през 2029 г. има и силно символично значение. Тогава България ще отбележи 25 години от първото си участие в Международната олимпиада по география, което е през 2004 г. в Гдиня, Полша. 2029 г. ще бъде и финалната година на националната инициатива за популяризиране на географията в българското общество „Геодекада 2020–2029“.

Международната олимпиада по география се провежда от 1996 г., когато е създадена от Нидерландия, Белгия, Полша, Словения и Германия. До 2012 г. състезанието се провежда на всеки две години, а след това – ежегодно. България участва редовно от 2004 г. и през последните години се утвърди сред водещите държави по брой спечелени медали.

Само преди дни Истанбул бе домакин на 22-рото издание на олимпиадата, в което участваха представители на 48 държави. Преди Бургас домакини на състезанието ще бъдат Йелгава, Латвия, и Мелбърн, Австралия.

България вече има успешен опит в организирането на международни географски състезания. През 2026 г. страната ни бе домакин на Европейската олимпиада по география (EGEO), проведена във Варна.

През 2029 г. Бургас ще превърне географията в общ език на млади таланти от целия свят – градът ще бъде не просто домакин на състезание, а място, в което знанието, науката и откривателският дух ще срещнат Черно море и България.