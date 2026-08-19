Гърция следи с повишено внимание случващото се около България на фона на информациите за възможни ирански удари срещу американски цели в Европа. На този етап Атина не е предприела промяна във военното си присъствие, но вече се обсъждат варианти за реакция при влошаване на ситуацията.

Patriot край границата?

Според източници от гръцкото Министерство на националната отбрана, ако София отправи официално искане за съдействие, въпросът ще бъде разгледан на политическо ниво.

Един от възможните сценарии е гръцкият Съвет за национална сигурност и външна политика, известен като КИСЕА, да обсъди връщането на батарея Patriot в Дидимотихо, непосредствено до българската граница.

Засега обаче подобно решение не е взето, а сценарият не е активиран. Евентуалното разполагане ще зависи от официално искане от българска страна, както и от развитието на ситуацията и оценката на заплахата.

Атина укрепва и Крит

Паралелно с това Гърция обсъжда засилване на противовъздушната и противоракетната защита на Крит.

Сред разглежданите варианти е преместването на батарея Patriot от Карпатос към Крит, което би осигурило по-добра защита на стратегически важната военна база в Суда.

Засега Атина не променя останалото си военно присъствие в региона. Гръцките F-16 остават в Кипър, както и фрегатата „Никифорос Фокас“, докато властите продължават да следят развитието на кризата.

България сред възможните цели

По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на два източника, близки до режима в Техеран, че иранските сили разглеждат възможности за удари срещу американски обекти в Югоизточна Европа при евентуална ескалация на войната. Сред потенциалните цели е посочена и България. Според британското издание миналия месец страната ни е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ за зареждане с гориво на американски самолети.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната“, пише Financial Times.

Сред възможните цели за ответни действия според един от източниците е и Кипър, където през март британска авиобаза беше ударена от дрон.

И подводните кабели са в сметките

Иранските сили са разгледали и възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при ескалация на напрежението, твърдят още източниците на британското издание.

Така на фона на потенциалната заплаха за американските обекти в региона Атина вече обсъжда различни варианти за засилване на противовъздушната си защита, докато България остава в полезрението заради ролята на „Безмер“.