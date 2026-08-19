Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира днешната новина, че Иран е готова е удари военни бази в Европа, включително и “Безмер”, ако се стигне до ескалация на напрежението.

“Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери”, написа във Фейсбук бившият финансов министър и припомни, че на 22 юли “Прогресивна България” и ДПС са гласували за включването на България “във военна операция - за първи път от 2003 г. насам”.

“Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца”, каза още Василев.

Критика дойде и от друг депутат от “Продължаваме промяната” - акад. Николай Денков, който каза, че “профанския подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността”

“Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни. И не става въпрос само за Безмер, или само за падналите дронове, отломки от другата война”, написа Денков и добави, че управляващите са длъжни да отговорят на поредица важни въпроси.



За кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството?

Водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО?

Как правителството ще защити България от военни заплахи?

“Отговори на тези важни въпроси липсват и в управленската му програма. Но ги очакват всички българи”, посочи още бившият премиер.