Триумфът на Цар Симеон I над византийския главнокомандващ Лъв Фока през 917 година и до днес е определян като едно от най-грандиозните сражения в европейското Средновековие. Българският владетел взема лично участие в боевете, начело на тежката конница. Изтласкана към морето, византийската войска е обкръжена и унищожена почти изцяло. Любопитен факт е, че именно преди Ахелойската битка за първи път в българската история се отслужва водосвет на бойните знамена по желание на Цар Симеон I.

На 20.08.2026 г. /четвъртък/ се навършват 1109 години от прочутата битка край поречието на река Ахелой.

Честването на паметната годишнина в Ахелой ще започне в 19.00 часа,като от сградата на местното читалище „Светлина 1934” ще тръгне празнично шествие, което ще продължи до паметника в градския парк. Там ще бъде прочетена заупокойна молитва за падналите в битката воини, ще бъде изнесено слово и ще бъдат поднесени венци и цветя пред монумента на Цар Симеон Велики.

В 20.00 часа програмата ще продължи на откритата сцена в парка с концерт на Трио Белканто и славея на Странджа Жечка Сланинкова.