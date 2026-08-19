С поне 10% по-евтини електроуреди очакват търговци заради предложението на Министерството на околната среда и водите за четирикратно намаление на продуктовите такси за електронно и електрическо оборудване. Такава инициатива не идва за първи път. Същата посока беше поета още при служебното правителство на Андрей Гюров.



Тогавашният екоминистър Юлиян Попов предложи промени, с които продуктовите такси да бъдат свалени значително, но не се стигна до окончателното им приемане заради избора на редовния кабинет на Румен Радев.



Сега от МОСВ представят актуализиран вариант на таксите и дават допълнителни седем дни за обществено обсъждане, след което проектът трябва да бъде внесен за решение в Министерския съвет. Сега за топлообменно оборудване се плащат 0,79 евро.



При малките уреди - 1,71 евро, за големите, сред които перални, сушилни, печки и хладилници, таксата възлиза на 0,46 евро. При осветителните тела таксата е 2,17 евро, като категорията не включва лампи с нажежаема жичка. За малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване с размер до 50 см, включително компютри, лаптопи и телефони, се дължи 1 евро. Най-висока е таксата при екраните, мониторите и оборудването с повърхност над 100 кв. см - 1,71 евро.



Според новото предложение нивата се намаляват близо 4 пъти, като например за екрани, монитори и оборудване с екрани над 100 кв. см става 0,20 евро за килограм.