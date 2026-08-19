Над 321 вида птици, сред които може да бъде избран талисманът за конкурса "Евровизия", който ще се проведе в Бургас през 2027 г.- Това е предложението на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

"Това са близо една четвърт от всички видове птици, които се срещат в Европа", посочиха от организацията. "Тук природата не е просто фон. Тя е дом – за пеликани, чапли, корморани, лопатарки, грабливи птици и още много крилати обитатели", посочмиха от дружеството.





Бургас беше избран за домакин на "Евровизия" в надпревара със София.