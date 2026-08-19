Филиалът на Националната художествена академия в Бургас разширява обучението си с нова магистърска програма – „Културното наследство на Българското Черноморие", разработена от катедра „Изкуствознание" специално за бургаския филиал.

Обучението с продължителност 3 семестъра поставя фокус върху художественото наследство на региона от Древността до края на ХХ век, съчетавайки теоретично изучаване с практически подходи за изследване, опазване и популяризиране на културно-историческите ценности. Особено внимание се отделя на връзката между наследството и развитието на културния туризъм.

Програмата включва лекции, практически занятия, посещения на паметници на културата и галерии, както и работа на терен, в интердисциплинарен контекст, обхващащ изкуствознание, история, археология, реставрация и арт мениджмънт. Преподават утвърдени специалисти в тези области, като е заложена и индивидуална работа със студентите.

В третия семестър студентите ще защитят магистърска теза, разработена с подкрепата на хабилитиран преподавател от катедрата.

Завършилите ще могат да се реализират като мениджъри на културен туризъм, музейни експерти, галеристи, куратори, специалисти по културно наследство, както и в общински, държавни и неправителствени структури, туристически агенции и медии.

Документи за кандидатстване се приемат от 1 до 10 септември 2026 г.