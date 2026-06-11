Външен министър, на официална среща, с облекло за абитуриентска вечер. Наистина ли сме толкова евтини вече?

Повод за този коментар пиар специалистът Радослав Бимбалов стана облеклото на външния ни министър Велислава Петрова, която се срещна с турския си колега Хакан Фидан, за да обсъдят договорът на България с турската държавна газова компания "Боташ".

Петрова беше с рокля с голо рамо и голяма цепка, която разкриваше и голото ѝ коляно докато седеше до турския министър. Тоалетът е на модел на Karen Millen, а според описанието на роклята, тя може дреха за деловия гардероб, с която да отидете на вечеря след офис презентация.

Но достатъчно ли е подходяща за дипломатическа среща?

Онлайн потребителите веднага отговориха на този коментар - не.

Специалистката по протокол и етикет Мария Касимова-Моасе реагира остро в социалните мрежи, подобно на Бимбалов.

"Учебникарски пример как НЕ СЕ ходи на среща с колега (независимо от коя държава е), когато си външен министър и си жена. Протоколът е създаден, за да движи хората и комуникацията им по-лесно, без "шум по трасето" и двусмислени послания. Мисля, че тук не в шум - тук се крещи. Нещо от сорта на "е, бре, комшу, е, бре, колега!". Или още по-лесно - "проста съъъъъъм, нищо, че съм на тоя пост!". И това е най-безобидното. Защото с този полугол тоалет посланията се свързват с друг часови пояс и други намерения. Ашколсун! Кой знае как се е чудил колегата. Те там знаят, не са като нашите калинки."

За някои потребители фактът, че Петрова се среща именно с турския външен министър, утежнява гафа, тъй като Турция е изключително консервативна страна.

"Не мога да повярвам, че ВЪНШЕН министър и въобще министър може да иде на среща с разголено рамо и то с турски колега...Леле леле леле....Това е голям срам. Пък и не знаем де за какви намерения иде реч. Както един човек каза: Да внимава, че турците са табеятлии. Иначе- слушах я министърката сутринта в новините как говори и нищо не разбрах. Говори бързо и неразбираемо като скороговорка и се надявам, че някой от Протокола ще поработи с министърката да подобри говора и ако може и за етикета, стила на обличане и поведението. Пожелавам. Иначе ще продължаваме да берем срам", пише Владина Цекова.

"Така може в стриптийз бар да се появи"

Авторката Съни Ламброзо отбелязва в своята публикация, че е работила дълго в областта на дипломацията, "разбира се без претенции за последна инстанция". Ето какво пише тя:

Тази микробиоложка е гола вода - буквално и метафорично! Така може в стриптийз бар да се появи, въпреки че има опастност да я приемат за една от стриптизьорките, а камо ли на официална среща с външен министър, но най-вече с турски външен министър. Подобно облекло, освен че е неадекватно за официална дипломатическа среща според протокола, но е и вид ДЕМОНСТРАЦИЯ НА НЕУВАЖЕНИЕ към чуждия външен министър, както и неуважение към турските нрави и обичаи за облеклото на жената и това разголване може да бъде тълкувано като фриволност.

За да си адекватен дипломат, а още повече най-висш дипломат, какъвто е външният министър, трябва не да си микробиолог, инфекционист или биолог, а да са те обучавали на международни отношения, международно право, протокол и поведение, да си минал по стълбицата от аташе до посланик, да имаш целия международен опит за общуване, преговори, срещи и разговори на високо и ниско равнище, за да знаеш разликата от дилетанството на парашутистите в дипломацията до висшия пилотаж в международните, двустранните и многостранни отношения!

Смешно е, позорно е външната министърка на България да се явява на официална среща на високо равнище с разголени рамене и изрязана до zиzите й бежова рокличка с ресни на среща с турския външен министър. Освен че не е по протокол, освен че е неадекватно облекло за жена на този пост, е и обидно към колегата й не само в личното й качество, но и най-вече в качеството й на представител на РБ на фона на българското знаме, срещащ се с представител на друга държава - Турция.

А в МВнР има цял отдел, който се занимава с протокола. Когато човек не знае и няма опит - просто пита и се учи, особено ако е политически парашутист!

Според протокола раменете на дамата, особено ако тя е на толкова старша държавна позиция, винаги трябва да са покрити

Дори през лятото роклите без ръкав се носят задължително с блейзър или сако отгоре. Деколтетата са плитки и консервативни. Всяко отклонение е грубо нарушение и се приема като израз на неуважение.

"Моля някои министри да се вслушват в "Протокола". Голо рамо, дълга цепка на полата... Външната ни министърка е хубава млада жена. Ще я оценим и с по-подходящо облекло", пише във фейсбук адв. Добромира Полименова.

Според друг потребител, "отърве ли ни от Богаш, това ще е най-скъпото голо рамо в човешката история".

"Протоколът е важен, особено когато не е спазен. Турският външен министър е получил покана за двустранна среща, на която представя страната си в скучен старомоден официален костюм. Нашата министърка е получила явно покана за вечерен коктейл и е отишла да представя страната ни на дегустация на просеко...", пише Христа Маринова.