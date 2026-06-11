Емблематичният за Бургас хотел "Мираж", който от години е част от силуета на града, няма да бъде събарян, а ще бъде даван под наем. Цената му е скромна - едва 5000 евро на месец. Това стана ясно от съобщение на страницата на собствениците от "Dinevi Estates".

В обявята е записано още, че имотът е готов за експлоатация още от първия ден при наемане. Срокът за това пък е от 36 месеца. За една година куражлията ще плати 60 000 евро за наем, но също така сам ще трябва да плаща сметките за ток, както и тези за поддръжка, като те значително биха вдигнали месечните разходи за хотела.

Според наемодателите бъдещите инвеститори ще получат разработен и работещ бизнес, подкрепен от постоянен и сигурен корпоративен клиентски поток.

Самият 19-етажен хотел разполага с 3 вип апартамента, 4 обширни студиа, 15 луксозни бизнес стаи, 57 двойни и 5 единични помещения. Инфраструктурата на комплекса се допълва от елегантен лоби бар със 75 места, паркинг за 50 автомобила и конгресен център с 3 напълно оборудвани зали за събития.

Хотел "Мираж" бе пуснат в експлоатация през 2006 година. Да се нареми наемател би била по-позитивната развръзка за 75-метровия хотел, който беше заплашен от разрушаване, за да се появи на негово място по-обемна сграда със същата височина, в която ще се помещават жилища и офиси.