Синдикатът „Образование“ предлага Министерството на образованието и науката (МОН) да коригира своята заповед и да обяви 20 април, който е денят след изборите, за неучебен и неприсъствен ден за учениците във всички български училища. Това се казва в съобщение от синдиката, в което се уточнява, че искането е отправено в открито писмо до Министерския съвет, до МОН и до Министерството на културата.

Това е експертното становище на хиляди интервюирани учители и директори от образователната система. В проучване на синдиката 97,5% от респондентите смятат, че заповедта на МОН за присъствен ден на учениците е неприложима при положение, че огромна част от училищата ще бъдат затворени след изборите, а много учители и директори ще участват в комисии или като наблюдатели в изборния процес.

Близо 70% от българските училища се използват за избирателни секции и в утрото на 20 април тези сгради няма да бъдат достъпни и подготвени за ученици.

Близо 50% от учителите, служителите и директорите ще участват в изборния процес в една или друга форма.

„Хипотезата, че стотици хиляди ученици ще бъдат под ръководството на учители и директори извън училищата, някъде в градовете и селата, е свързана с огромен риск за децата. Дали всички музеи в София могат да съберат учениците от всички близо 300 столични училища? Очевидно не“, заявяват от синдиката.

И отправят въпрос - могат ли експертите на МОН да поемат риска от непредвидени ситуации извън училищните сгради за всички български ученици, питат учителите, или при инцидент отново ще бъдат обвинени учители и директори?

За 24 май, при сходна ситуация, традиционно денят е неучебен, но не и присъствен, като приемаме, че много повече от учителите, учениците и родителите участват в мероприятията в чест на славянската писменост и на българската просвета и култура, а училищата не са затворени, отбелязват от учителския синдикат.

„Българската просветна общност дълбоко признава значението на 150-годишнината от Априлското въстание за българската история и ще се включи активно в отбелязването ѝ. Синдикатът „Образование“ подкрепя безрезервно предложението на министъра на образованието проф. Сергей Игнатов и на министъра на културата Найден Тодоров 20 април да стане официален празник. Но нека не смесваме историческия патриотизъм с риска за здравето и сигурността на децата. Патриотизмът се формира ежедневно и систематично от българските учители и родители. А българските политици са длъжници на учениците в примерите за патриотични и човешки добродетели“, се казва в съобщението.

Синдикатът „Образование“, с председател д-р Юлиян Петров, категорично заявява, че българските кандидат политици трябва да престанат да спекулират с темата за деполитизацията на българските учители. Българските учители не са лишени от правото да участват в политическия живот и да се кандидатират за народни представители. Всяко ограничаване на това право би било нарушение на българската конституция.

Съществува забрана за провеждане на партийни дейности в училищата и детските градини, и тази рестрикция би била релевантна, ако ограничаваше нещо, което го има. За да станеш учител в България, не се изисква политическа протекция, но това не важи в същата степен за длъжността директор, се казва в съобщението.

Синдикатът поставя и въпроси към българските политици: защо има огромни партийни интервенции при назначаването на директорите; защо учителите бяха изключени от комисиите за избор на директори, а в тях бяха включени представители на обществения съвет без никакъв ценз и експертиза; защо има „политическа“ мандатност при директорската длъжност и длъжността началник на РУО; защо има постоянни опити да се изолират учители и директори от процеса на формиране на образователните политики; защо не е въведен минимален ценз и изискване за опит и образование при избора на народни представители, при положение че именно те създават бъдещите национални политики?

Предложих да започне процедура по обявяването на датата за началото на Априлското въстание за официален български празник. Това каза вчера служебният министър на образованието проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет. По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите - Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

Министър Игнатов съобщи, че 20 април ще е присъствен, но неучебен ден. В образователното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание. В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм, каза Сергей Игнатов. И подчерта, че българите има с какво да се гордеем.