Историята не е само дати- тя е жива материя, памет във времето за събитията, които са променили съдбата на народите, оставили дълбоки следи в настоящето. А уважението към историята започва от училище, където националната памет е вкоренена най- дълбоко и истински. Така в ОУ „Иван Вазов“ в Русокастро, общ. Камено започна открит урок по родолюбие.

Той се проведе в обновения кабинет по български език, в който за пръв път по интерактивен начин – на видеостена, с помощта на 3D инсталации на образите на най-изявените български възрожденци, чиито завети пък са изписани върху всеки един от ученическите чинове, по вдъхновяващ начин бяха представени събитията от Руско - турската война и българското национално освободително движение. И за първи път в мултидисциплинарния урок, отвъд черно-белите факти, преподавателите по български език и литература, история, компютърно моделиране и информационни технологии и музика, представиха вълнуващ разказ за съдбоносните събития от края на XIX век, мисията на революционерите, отдали живота си за освободителното дело. Пътуването назад във времената на най-драматичните изпитания в нашата история, издигнали полета на духа за най-изконните права за свобода и независимост, се превърна в в нравствен урок по чест, достойнство и любов към отечеството. И развълнуваха и учениците, и официалните гости, които пък бяха особено впечатлени от задълбочените познания на младите родолюбци.

Събитието съпътства проекта „Заедно за по-добро бъдеще“, който обединява три училища - ОУ „Иван Вазов“ в Русокастро, ОУ „Светлина“ в с. Тополица и СУ „Христо Ботев“- Карнобат и очертава иновативен за малките населени места подход за институционална подкрепа за деца от уязвими групи чрез култура, наука и спорт.

„Успехът не е плод само на индивидуален талант, а на сътрудничество, доверие.И в нашето училище това е особено важно. Затова благодаря на всички институции, които ни подкрепиха. Учениците виждат целия изминат път към тези резултати и усещат, че успехът не е просто материален и формален. Той е емоция, растеж и развитие“, каза директорът на ОУ „Иван Вазов“ в Русокастро- Стоянка Стратиева. И благодари на ръководителите на екипа, осигурил съвременна образователна среда- място-вдъхновяващо и мотивиращо, в което подрастващите ще имат възможност да учат и да развиват талант, креативно мислене и да изразяват свободно чрез силата на словото своите знания и идеи.

„В този кабинет учениците ще се докосват до литературните светове по нов, съвременен и интерактивен начин- чрез технологии, чрез визуални материали и удобства, които правят обучението им по-живо, стимулират дискусии и екипна работа в творчески проекти. Така учебният процес ще бъде вълнуващо приключение“, заяви Стратиева.