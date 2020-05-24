Кристия Тодорово стана „Млад художник на годината”, изявени културни дейци от Бургас получават награди

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Традиционната обща изложба на бургаските художници, посветена на празника на славянската писменост и култура бе открита днес пред залата на ул. "Александровска" №22 от кмета Димитър Николов, зам.кметът Диана Саватева и председателят на Дружеството на бургаските художници Добрин Вътев.

Наградата за "Млад художник на годината" на името на Руси Стоянов, която се дава за творчески постижения на млади художници бе връчена на Кристия Тодорова.

В днешния слънчев празничен ден бяха обявени и номинираните изявени културни дейци, които ще получат отличия от кмета Димитър Николов по повод 24-ти май. Тази година церемонията ще се случи по-късно, заради епидемиологичните мерки.

НОМИНИРАНИ

- ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС - хормайстор - Невена Михайлова

- ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР и НЧ "Фар 1946" Бургас НЧ "Изгрев 1909" Бургас НЧ "Л. Каравелов 1940" Бургас НЧ "П. Славейков 1983" Бургас НЧ "Пробуда 1929" с. Равнец НЧ "Възраждане 1927" кв. Рудник- актриса Румяна Кралева

- ДТ "АДРИАНА БУДЕВСКА"- актриса-Антоанета Кръстникова

- РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-препаратор, художник, помощник-реставратор Светлан Иванов

- РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО ЯВОРОВ"- главен библиотекар в отдел "Заемна за възрастни" - Иванка Йовкова

- СДРУЖЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - художник- Кольо Кехайов

- БХГ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"- уредник фонд живопис- Лилия Моллова

- СДРУЖЕНИЕ БУРГАСКА ПИСАТЕЛСКА ОБЩНОСТ - 40 години от основаването на списанието - сп. "Море"

- БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ- фотограф - 2 номинации- БФО като институция и Светлин Йосифов

- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АРХИВИ - БУРГАС - главен експерт- Мария Събева

- ОБЩИНА БУРГАС - 140 години от основаването - НЧ "Пробуда 1880"

- ОБЩИНА БУРГАС - 90 години от основаването - НЧ " Тракия 1930

- ОБЩИНА БУРГАС - 80 години от основаването - НЧ "А. Златаров 1940 "

- ОБЩИНА БУРГАС - 80 години от основаването - НЧ "Л. Каравелов 1940"

- ОБЩИНА БУРГАС - 40 години от основаването - НЧ "А. Страшимиров 1980"

- "НЧ "Л. Каравелов 1940", НЧ "П.Хилендарски 1928" ,НЧ "Асен Златаров 1940" ,НЧ "Просвета 1927", НЧ"Тракия 1930", НЧ "Обнова 1923" - поет, редактор, основател и арт-педагог в литературно студио "Митични птици" - Роза Боянова

- ОБЩИНА БУРГАС - композитор - Стефан Диомов

- ПФА "СТРАНДЖА"- хормайстор - Атанаска Бонева

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