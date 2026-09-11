В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на осем партии и 15 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.

Партиите, подали документи, са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия истината и само истината“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и „Български земеделски народен съюз“.

Документи за регистрация в ЦИК са подали също следните инициативни комитети:

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова-Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов, представляван от Георги Живов Александров;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Величка Неделчова Георгиева и независим кандидат за вицепрезидент Росен Игнатов Иванов, представляван от Лилия Любомирова Францова-Богданова;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Захариев Тасков и независим кандидат за вицепрезидент Галя Димитрова Иванова, представляван от Иванка Бориславова Трайкова;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Нако Райнов Стефанов и независим кандидат за вицепрезидент Нина Петкова Ламбова, представляван от Александър Георгиев Аврамов;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Борис Кирилов Анзов и независим кандидат за вицепрезидент Бранимир Мичев Мичев, представляван от Иван Лешков Борисов;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Волен Николов Сидеров и независим кандидат за вицепрезидент Славчо Георгиев Велков, представляван от Деница Стоилова Сидерова;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Илияна Малинова Йотова и независим кандидат за вицепрезидент Кирил Александров Вълчев, представляван от Христо Цанев Пимпирев, Емине Фикри Гюлестан, Крум Костадинов Зарков, Емил Светославов Стоименов;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Георги Николов Димов и независим кандидат за вицепрезидент Димитър Атанасов Шивиков, представляван от Валентин Костадинов Иванов;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Андрей Атанасов Гюров и независим кандидат за вицепрезидент Георги Димитров Кандев, представляван от Александрина Иванова Пендачанска, Константин Петров Вълков;

► Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Валентин Асенов Христов, представляван от Салваторе Цанов Банков.

За участие в изборите инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17:00 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите.