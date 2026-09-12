Ще обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Зачестиха случаите с взривове на складове за боеприпаси. Войната и в Близкия изток, и в Украйна ескалира и трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в отговор на въпрос за призивите за КСНС след взривовете на складове на „ЕМКО“.

В отговор на въпрос за отправените критики към нея относно помилвано в края на 2022 г. лице държавният глава подчерта, че в разпространената позиция на президентството е посочена изчерпателна информация по случая. „Ние сме в предизборна кампания, ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор“, заяви президентът.