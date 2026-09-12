Двама гранични полицаи спасиха 5-годишно дете, спряло да диша, докато семейството му е било на почивка в Приморско. Майката на детето се е свързала с Главна дирекция „Гранична полиция“, за да разкаже за случая и да благодари.

„Има моменти, които човек никога не забравя. Моменти, в които страхът е толкова голям, че единственото, което остава, е да се молиш и да се надяваш някой да помогне“, пише тя.

‍♂На 7 септември сутринта младши инспектор Ангел Младенов и младши инспектор Милослав Марков от Гранично полицейско управление - Чипровци към РДГП Драгоман са в командировка в района на град Приморско. Двамата са автопатрул по време на специализирана полицейска операция. По същото време 5-годишното дете е на почивка в Приморско със семейството си.

Случаен гражданин спира граничните полицаи и им казва, че пред близкия хотел има малко дете, което лежи на земята и се нуждае от помощ. Ангел и Милослав тръгват веднага. Когато стигат до детето, то не реагира и не диша. Двамата незабавно започват да му оказват първа помощ. Ангел прави изкуствено дишане, а Милослав го подпомага през цялото време. В продължение на тези няколко минути двамата не прекъсват реанимационните действия. Тогава детето раздвижва ръчичката си, цветът на лицето му започва да се възстановява и то започва да диша.

Граничните полицаи остават до детето до пристигането на екипа на Спешна помощ. То е откарано в болница, а няколко дни по-късно получихме най-важната новина: детето е добре и вече е у дома със семейството си.

„В този страшен момент Ангел Младенов и Милослав Марков показаха не само професионализъм, но и истинска човечност. Те не подминаха, не се отказаха и останаха до детето ми, когато имахме най-голяма нужда от помощ. Аз и бащата на детето сме безкрайно благодарни за това, което направиха. Нямаме думи, с които да опишем благодарността си към тези двама мъже. Благодарим Ви, че бяхте там. Благодарим Ви, че се борихте за детето ни. Благодарим Ви, че в този ужасен момент ни дадохте надежда“, допълва майката.

Днес, 12 септември, отбелязваме Световния ден на първата помощ. Ден, който ни напомня колко важно е да знаем как да помогнем в първите минути, докато пристигне медицински екип. Понякога именно тогава всяка секунда има значение.

Ангел е граничен полицай от по-малко от година. Милослав има 23 години служба. Различен професионален опит, но в онзи момент и двамата показват професионализъм, човечност и готовност да помогнат.

Главна дирекция „Гранична полиция“ пожелава на детето и семейството му много здраве.