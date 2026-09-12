Как изглежда един ден от живота на пожарникаря? Какво има в пожарникарската екипировка? Как се работи с истинска пожарна кола? И най-вече – как можем да се предпазим от пожар и да знаем как да реагираме в опасна ситуация?

На 15 септември от 17:00 до 19:00 ч. бургаските пожарникари и Пожарникарят Стийв ще бъдат заедно пред Културен център „Морско казино“, за да превърнат пожарната безопасност в едно незабравимо детско приключение!

Пожарникарят Стийв - главен герой от едноименния спектакъл на Държавен куклен театър – Бургас – ще се присъедини към своите истински колеги, за да покаже на децата, че правилата за безопасност могат да бъдат не само полезни, но и забавни.

Всяко дете ще може:

да се качи на истинска пожарна кола;

да облече истинска пожарникарска екипировка;

да се срещне отблизо с бургаските пожарникари;

да научи повече за тяхната смела и доблестна професия;

да разбере как да се пази от пожари и как да реагира при опасност.

Заедно със Стийв пожарникарите ще се погрижат превенцията да стигне до децата по най-атрактивния и запомнящ се начин – с демонстрации, игри, срещи и много истински пожарникарски емоции!

По-рано същия ден, от 16:30 до 17:00 ч., на откритата сцена „Охлюва“ ще бъдат наградени победителите в областния етап на националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Елате да се запознаете с истинските пожарникари. Стийв ще ви очаква!

Инициативата е част от проявите на РДПБЗН – Бургас по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на пожарникарите – 14 септември