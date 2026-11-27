Община Бургас кани собствениците и управителите на кафенета, ресторанти, барове и клубове на среща, посветена на възможностите за участие на местния бизнес в съпътстващата програма на Евровизия 2027. Инициативата е част от подготовката на Бургас за домакинството на престижния музикален конкурс и има за цел да обедини усилията на общината и местния бизнес за създаването на празнична атмосфера в града.

Срещата ще се проведе на 2 декември 2026 г. от 11:00 часа в зала „Форос“ на Международния конгресен център – Бургас.

Поканени са всички собственици и управители на заведения, които имат желание да се включат в инициативата и да допринесат за превръщането на Бургас в още по-привлекателна дестинация за жителите и гостите на града по време на Евровизия 2027.

За участие в срещата е необходимо предварително да бъде изпратена заявка ТУК

В нея следва да се попълнят следните данни:

Име и фамилия;

Телефон за връзка;

Електронна поща;

Име на заведението.

Община Бургас разчита на активното участие на местния бизнес, за да бъде създадена обща визия за празничната атмосфера на града и да се използва пълноценно потенциалът на домакинството на Евровизия 2027.