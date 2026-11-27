Заради нарушен оптичен кабел при ремонт през днешния ден ще има технически смущения в интелигентната система на Бургас. Аварията засяга част от видеонаблюдението в града, а светофарите ще работят на локален режим, съобщи пресслужбата на общината.

Най-сериозни са смущенията в системата на „Бургасбус“. Част от информационните табла в града не работят, временно не работят и касите на Терминал Меден рудник, Автогара Юг, както и вендинг машините.

За зареждане на електронни карти и закупуване на превозни документи можете да се насочите към касите в Транспортна къща и Автогара Запад.

За Ваше улеснение може да използвате приложението Transport Burgas.

Ремонтни екипи вече работят по отстраняване на аварията.