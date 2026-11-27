Предвид сериозността на инцидентитите, които се случиха вчера вечер, и напълно разбираемата емоция, която провокираха в България, исках да разговаря с вас директно. Това заяви посланичката на Франция у нас.

„На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на „Левски“. Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените, както и към онези, към които спешните екипи оказаха помощ на място, и към по-сериозните случаи. Пожелаваме им пълно възстановяване“, каза тя.

По думите ѝ още вчера френските власти са осъдили по най-строгия начин нападението срещу българските фенове. Тя припомни, че премиерът Румен Радев е провел разговор с президента на Франция, в който Макрон уверява, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани. „Освен това днес е изказа френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес, за да осъди строго проявеното насилие и да призове да се осветлят обстоятелствата около това нападение“, добави още посланикът.

Прокуратурата на Марсилия отвори днес две съдебни производства, които трябва да осветлят обстоятелствата около последните събития и да се подведат под отговорност извършителите. „Наисилието и омразата - независимо от тяхното естество, нямат място на нашите стадиони - било то във Франция и цяла Европа“, категорична бе тя.