Да открие своя школа в Бургас предложи кметът Димитър Николов на световната шампионка на PFL и ММА звезда Дакота Дичева. По-рано днес тя и семейството ѝ се срещнаха с бургаския градоначалник. Те бяха придружавани от президента на „Макс Файт Пръдакшън“ Любен Джубрилов.

„Бургас спокойно може да се нарече столица на бойните спортове в България. Тук имаме 36 бойни клуба и много шампиони“, коментира на срещата Димитър Николов.

Дакота Дичева ще бъде специален гост на бойната гала вечер MAX FIGHT 67, която ще се проведе утре в спортна зала „Младост“. По-рано днес тя присъства на официалния кантар на бойците.

MAX FIGHT 67 ще даде и ново начало на професионалния бокс в България. По време на бойната гала вечер ще се проведе и професионалният боксов турнир за Купа „Свети Никола“, който се организира съвместно с Община Бургас.

Основната битка на вечерта ще противопостави две от най-известните имена в българския бокс в момента - Николай Дишков и Марио Вергиев, а двубоят ще определи новия шампион на България в професионалния бокс.