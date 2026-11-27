Турската фирма "Кърач галваниз" (Kirac Galvaniz) обяви, че е спечелила, като част от консорциум, обществена поръчка за поддръжка на системи за сигурност (мантинели - бел. ред.) за пътища в Северозападна и Югозападна България. Новината беше съобщена от в официалния профил във фейсбук на компанията.

В съобщението се уточнява, че договорът за поддръжка и ремонт на системи за пътна безопасност е подписан вчера (26 ноември 2026 г.) и е на обща стойност 32 125 000 евро (без ДДС). Срокът му е една година.

"В момента продължава процесът на оценка по други две обществени поръчки в България, за които нашата компания е подала оферти", посочват от турския изпълнител.

"Този проект представлява значима възможност за компанията ни да разшири обхвата на дейността си на международните пазари, да засили оперативното си присъствие в чужбина и да подпомогне целите си за устойчив растеж. В този контекст, спечеленият в България договор се разглежда като сериозна стъпка, съответстваща на бъдещите очаквания и стратегическите цели за растеж на компанията", се посочва още в съобщението.