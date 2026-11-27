Черният петък, обявен за днес – 27 ноември, в моловете в Бургас тече с пълна сила. Млади и по-възрастни момичета, както и господа пазаруват усилено дрехи, надявайки се на изгодна цена. Преди да стигнат до касите обаче трябва да се ориентират в лабиринта от етикети, табели, таблици и проценти, за да не останат изненадани при плащането. В „Зара“ видимо има най-много клиенти. Там намалението е 40%, като то е на определени артикули, които са обозначени с табели. В „Бершка“ намалението е различно, като там има обозначени кои дрехи колко са намалени с таблици и знаци. В „Calliope” намаленията са хем върху отделни стоки, хем при покупка от 50 евро – 20%, при 100 евро – 30%.

В други магазини е описано, че всичко е минус 50%, в трети – намалението съвпада със сезонното.