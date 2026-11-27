Червен код за значителни валежи е обявен за шест области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за областите - Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. От НИМХ предупредиха, че в тези области валежите от дъжд ще преминат към сняг.

За останалите 22 области в страната е обявен оранжев код за валежи.

През нощта в цялата страна ще вали дъжд, на много места количествата ще са значителни, в югоизточните райони ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

През деня вятърът ще се усили и се него ще нахлува студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще бъдат предимно между 3° и 8°, но бързо ще се понижават, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня – силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 11° и 14°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала. В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 1°.

През нощта срещу неделя валежите ще продължат, като и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Интензивни ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка. През деня ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област, от север снеговалежите постепенно ще отслабват, след обяд в Дунавската равнина и ще спират. Ще духа умерен, в Източна България – силен североизточен вятър. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните: в Северна България и Софийско ще са между минус 4° и минус 2°, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 3°.

В началото на следващата седмица над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на много места в равнините и котловините ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. В Източна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб сняг. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне и стихне. Минималните температури ще се понижат значително, в отделни котловини до минус 12° - минус 14°. В Северна България и по високите полета и дневните температури ще останат отрицателни.